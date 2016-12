Les finissant(e)s en horticulture montent bénévolement un jardin communautaire pour de jeunes scouts

Les finissant(e)s du programme de Technologie de la production horticole et de l’environnement (TPHE) du Collège Lionel-Groulx ont participé pour une deuxième année consécutive à la production de végétaux pour un jardin communautaire. La production était destinée à un groupe composé de 40 jeunes âgés de 7 à 11 ans de la région de Lachute, soit le 70e groupe scout Les Tisserands d’Argenteuil, secteur Ayersville.

L’objectif du jardin communautaire était de faire la promotion de saines habitudes alimentaires ainsi que d’initier les jeunes provenant d’un milieu moins aisé à la culture d’un potager. Afin de rendre le projet plus interactif pour les jeunes, les finissant(e)s ont offert un atelier horticole le samedi 16 avril 2016. L’atelier consistait à repiquer et à semer diverses variétés de plants de légumes qui allaient faire partie intégrante du jardin communautaire. L’énergie et le temps investis par les finissant(e)s a fait de cette activité une expérience inoubliable pour ces jeunes scouts qui ont signifié avoir déjà hâte de répéter l’expérience l’an prochain.

« Je tiens à féliciter les finissant(e)s 2016 du programme de TPHE du Collège qui ont exécuté une production exemplaire et de qualité pour l’implantation de ce jardin communautaire. Leur implication auprès de ces jeunes me rend très fier. En travaillant de la sorte, les finissant(e)s ont également contribué à faire rayonner le département d’agriculture et d’horticulture dans la région des Basses Laurentides et je les en remercie », d’expliquer Luc Gagnon, enseignant au Département d’agriculture et d’horticulture.