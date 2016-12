La directrice des communications de Sainte-Thérèse honorée par ses pairs

La directrice du Service des communications de la Ville de Sainte-Thérèse, madame Monique Delisle, a reçu la Plume distinction lors du 38e colloque annuel de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) qui s’est tenu à Nicolet du 1er au 3 juin.

Au service de la Ville de Sainte-Thérèse depuis 9 ans, madame Delisle s’est vue décernée ce prix par ses pairs dans le cadre du gala des Plumes d’excellence organisé par l’ACMQ. Cet événement vise à souligner le savoir-faire des professionnels de la communication municipale et paramunicipale, en plus de favoriser l’essor de la profession à travers le Québec.

Impliquée au conseil d’administration de l’ACMQ à titre de secrétaire et de vice-présidente, de 2008 à 2014, Monique Delisle a participé à la refonte du code d’éthique des communicateurs municipaux, à la rédaction d’un mémoire, à des conférences au Québec et en France. C’est le troisième prix que reçoit la directrice des communications de la Ville de Sainte-Thérèse de la part de l’ACMQ. « La Ville de Sainte-Thérèse félicite chaleureusement Monique pour cet honneur mérité. Elle est non seulement une directrice des communications efficace et dédiée, mais également une collègue chaleureuse et appréciée », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

L'Association des communicateurs municipaux du Québec regroupe des professionnels de la communication à l’emploi d’une Ville, d’un arrondissement, d’une municipalité régionale de comté, d’un centre local de développement, d’une conférence régionale des élus ou de tout autre organisme paramunicipal. Son mandat consiste principalement à développer les compétences de ses membres en matière de communication publique.