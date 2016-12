Blainville : première ville au Canada où il fait bon élever des enfants

Blainville s’impose à titre de ville familiale par excellence au pays. Le classement annuel du magazine MoneySense place la ville au tout premier rang des municipalités canadiennes où il fait bon élever des enfants, en hausse de cinq places depuis 2015. Blainville surpasse donc des villes ontariennes, albertaines et québécoises à ce chapitre, une reconnaissance exceptionnelle des efforts de l’administration. « Ces dernières années, nous avons multiplié les initiatives pour améliorer la qualité de vie de nos familles et je suis persuadé qu’elles ne sont pas étrangères à ce classement. Lorsqu’on pense au succès de Blainville auprès des jeunes, des parents et des grands-parents, on pense notamment à la bibliothèque Paul-Mercier et aux nombreux programmes et activités que nous offrons aux enfants. Depuis son ouverture en septembre 2015, la bibliothèque est très fréquentée et de nouveaux membres s’ajoutent chaque jour. Notre offre en matière de plateaux sportifs et de lieux récréatifs n’est pas non plus étrangère à cette montée au classement », nous informe le maire Richard Perreault.

Blainville toujours dans le top 10 des villes canadiennes pour la qualité de vie générale

Le maire s’est également réjoui que Blainville conserve son classement parmi les 10 villes canadiennes reconnues pour leur qualité de vie générale. MoneySense situe donc Blainville au 6e rang des municipalités canadiennes en cette matière. « Depuis 2013, Blainville a rapidement grimpé au classement. Nous sommes passés de la 31e place il y a trois ans à la 6e place en 2016. C’est un bond extraordinaire dans un laps de temps assez court. C’est la preuve que des spécialistes s’intéressent à notre ville et aux services que nous offrons aux familles. C’est à la fois une source de fierté et une autre raison de poursuivre nos efforts dans ce sens. De plus, une nouvelle politique familiale est en cours d’élaboration et devrait voir le jour d’ici 2017 », a ajouté le maire de Blainville.

Rappelons que chaque année, MoneySense publie un classement de 219 municipalités canadiennes établi par huit experts selon 35 critères. Pour consulter le classement de MoneySense : moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2016-full-ranking/.

Bientôt une réglementation sur les chiens dangereux

Par ailleurs, le maire Richard Perreault a tenu à informer la population blainvilloise que son administration travaille sur un projet de modification de la réglementation sur les chiens dangereux. « Nous avons reçu des recommandations de la Commission de la sécurité. À l’instar d’autres villes, nous voulons analyser tous les aspects de la problématique. La première ville au Canada pour élever des enfants se doit de les protéger », a conclu le maire, en spécifiant qu’un nouveau règlement devrait être adopté sous peu. En attendant les modifications, le maire invite les propriétaires de chiens dits dangereux à la plus grande prudence afin d’assurer la sécurité des résidents, particulièrement celle des enfants. Rappelons que le Règlement 1284 sur

le contrôle des chiens, des chats et des autres animaux, que chaque propriétaire d’animal de compagnie doit respecter, est en vigueur. Le Service de police sera d’ailleurs très vigilant à cet égard au cours des prochains mois et veillera à l’application de la réglementation actuelle.