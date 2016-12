Lorraine : Le service de taxibus offert du lundi au jeudi dès le 4 juillet

En partenariat avec le Conseil de transport Laurentides (CITL), la Ville de Lorraine offrira deux nouvelles journées de transport par taxibus et quatre nouvelles destinations à ses citoyens à compter du 4 juillet prochain. Ainsi, les résidents peuvent à présent réserver un taxi du lundi au jeudi et se rendre au domaine Garth, au parc Lorraine et à la piscine municipale, en plus des destinations déjà offertes. Le mardi seulement, ils peuvent se rendre jusqu’à la Place Rosemère. Rappelons que le taxibus vise les résidents âgés de 65 ans et plus qui ne sont pas admissibles au service de transport adapté.

« Grâce à cette offre de service de transport bonifiée, nous répondrons mieux aux besoins des aînés en matière de mobilité. Nous sommes très fiers de l’accomplissement de ce projet, qui était prévu au plan d’action de notre Politique Municipalité amie des aînés », mentionne la mairesse Lynn Dionne.

Le transport en taxibus est offert au coût de 1 $ pour l'aller et de 1 $ pour le retour. Pour en bénéficier, les citoyens doivent remplir le formulaire accessible en ligne au www.ville.lorraine.qc.ca/services-aux-citoyens/aines/transport. Après leur inscription, ils peuvent réserver un taxi auprès du CITL au 450 433-4000.

La liste des destinations offertes peut être consultée au www.ville.lorraine.qc.ca/services-aux-citoyens/aines/transport.