Une aide financière de 20 700 $ octroyée à la Ville de Sainte-Thérèse

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, a annoncé aujourd’hui une aide financière totale de 20 700 $ à la Ville de Sainte-Thérèse pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), dont l’élaboration d’une politique des aînés et son plan d’action.

Une municipalité amie des aînés est une municipalité qui met un frein à l’âgisme; qui sait adapter ses politiques, ses services et ses structures; qui agit de façon globale et intégrée; qui favorise la participation des aînés et qui s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.

« En s’inscrivant dans la démarche MADA, la Ville de Sainte-Thérèse répond à un signal clair envoyé par le gouvernement selon lequel nous favorisons la pleine participation des personnes aînées à la vie sociale et communautaire. Je tiens à féliciter l’ensemble des municipalités du Québec qui posent ces jalons prometteurs et façonnent des milieux de vie épanouissants pour les aînés ainsi que pour l’ensemble de leurs citoyens », a déclaré la ministre Francine Charbonneau.

En conformité avec le processus MADA, la Ville de Sainte-Thérèse s’engage à dresser un portrait des besoins des personnes aînées thérésiennes afin de soutenir leur participation active au développement de la communauté, leur maintien à domicile et leur inclusion sociale.

Pour la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant, « Le soutien financier du gouvernement québécois nous permettra de poser des gestes concrets qui bénéficieront directement aux aînés de notre collectivité. Nous avons à coeur de participer au vieillissement actif de la population, notamment en facilitant les échanges intergénérationnels. Continuons à bâtir ensemble une communauté dynamique, sécuritaire et inclusive! »

Pour plus d’information sur la démarche Municipalité amie des aînés, visitez le site Web du ministère de la Famille : www.mfa.gouv.qc.ca.

Sur la photo: De gauche à droite : Mme Claire Loiselle, directrice du Service des sports et des loisirs communautaires de Sainte-Thérèse, Mme Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Johane Michaud, conseillère municipale à Sainte-Thérèse et M. Yves St-Denis, député d’Argenteuil représentant la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides Christine St-Pierre.