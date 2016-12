La Ville de Blainville, lauréate des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région des Laurentides

Le 16 juin dernier, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région des Laurentides. Lors de cet événement, la Ville de Blainville s’est distinguée dans la catégorie « Innovation, organismes publics » pour sa mise en oeuvre d’un projet d’amélioration de la signalisation routière temporaire.

En effet, l’organisation du travail lors de la mise en place de la signalisation routière temporaire était problématique. L’équipe de travail a procédé à la révision des façons de faire. Une remorque a été aménagée afin de contenir tous les équipements nécessaires pour la mise en place d’une signalisation temporaire. Cette remorque a permis de régler les problèmes de postures et de chute, protège désormais les travailleurs contre les intempéries en plus de procurer un aménagement optimisé. Des plans de signalisation adaptés aux besoins de la municipalité ont été définis. L’organisation des tâches permet de mettre en place une signalisation routière temporaire conforme et d’enrayer les dangers d’être happé par un véhicule.

En route vers la finale nationale

En plus d’être couronnée dans les Laurentides, la Ville de Blainville se retrouve en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2017.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des initiatives mises en oeuvre par des employeurs et des travailleurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à mettre en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.



Sur la photo: Nicole Ruel (vice-présidente de la Commission des travaux publics et du transport) et Alain Portelance (président de la Commission des travaux publics et du transport), entourés d’employés du Service des travaux publics. Dans le haut : Catherine Allard et Walter Tavares. Dans le bas : Nicolas Beaulieu, Jean-Guy Dupuis, Patrick Matte, André Venne, Patrick Gariépy et Jocelyn Tremblay (directeur).