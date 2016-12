Le 29 août, des centaines d’enfants et d’adolescents reprendront le chemin de leur école primaire ou secondaire de Mirabel et de Saint-Colomban. Le service de police de Mirabel demande aux conducteurs de redoubler de prudence aux heures d’affluence: matin, midi et à la sortie des classes en fin de journée. Soyez vigilants aux abords des zones scolaires, respectez la signalisation routière. De nouveaux panneaux et tracés ont été installés durant la saison estivale concernant les traverses piétonnières, les corridors scolaires et le stationnement interdit près de certaines écoles. La présence policière sera accrue durant la période de la rentrée et les agents verront au respect de la réglementation.



Aide-mémoire

Rappelons-nous que:

Le dépassement d’un autobus d’écoliers dont les feux intermittents clignotent entraîne une amende entre 200$ et 300$ et l’accumulation de 9 points d’inaptitude.

La limite de vitesse dans les zones scolaires est de 30 km/h. Pour les contrevenants, le non-respect de cette limite entraîne des amendes allant de 15$ jusqu’à 1230$, l’accumulation de points d’inaptitude pouvant aller jusqu'à 18, ainsi que la suspension du permis de conduire et la saisie du véhicule.

Le non-respect des indications du brigadier scolaire entraîne une amende de 100$ et l’accumulation de trois points d’inaptitude.



En adoptant des comportements responsables sur la route et en respectant les règles de prudence, nous serons tous en mesure d’assurer la sécurité de nos enfants.