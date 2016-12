Asphaltage de l’autoroute 15 à Boisbriand

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il y aura des travaux d’asphaltage de l’autoroute 15, entre le chemin de la Grande-Côte (route 344) et l’autoroute 640, à compter du 29 août. Ces interventions, qui visent à améliorer la qualité de la chaussée et la sécurité des usagers de la route, devraient se poursuivre jusqu’à la mi-octobre 2016. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, cet échéancier pourrait toutefois être révisé.

Gestion de la circulation

Afin de ne pas nuire à la fluidité des déplacements durant la journée, les travaux seront réalisés exclusivement de soir et de nuit. Les entraves suivantes sont prévues, en direction nord ou sud :

fermetures partielles de l’autoroute, avec au moins une voie ouverte à la circulation en tout temps;

fermetures partielles ou complètes de bretelles d’entrée et de sortie avec chemins de détour balisés.

Prudence en zone de chantier routier

Selon la nature des interventions en cours, la limite de vitesse pourrait être réduite. Les usagers de la route sont invités à respecter les limites indiquées sur les panneaux de signalisation orange.

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant la section Mobilité Montréal du site Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.