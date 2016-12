Sécurité publique : Saint-Colomban déploie le système d’alertes CodeRED

Afin de rejoindre plus efficacement ses citoyens en situation d’urgence, lors d’avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau, ou pour toute question nécessitant d’aviser rapidement la population, Saint-Colomban a déployé, en collaboration avec l’entreprise CodeRED, un système d’alertes multiplateforme moderne, efficace, robuste et convivial.

La Ville souhaite également aviser la population qu’un test d’alerte sera effectué le jeudi 1er septembre, à compter de 10 h. Pour s’assurer que toutes les informations dans le système sont exactes et optimiser ce test, les citoyens sont invités à visiter stcolomban.qc.ca, à cliquer sur le lien menant à la page sécurisée CodeRED, et à entrer leurs coordonnées, incluant la meilleure méthode pour les joindre en situation d’urgence (ex. cellulaire, textos ou courriels).

« Saint-Colomban franchit un pas majeur aujourd’hui en termes de communication avec ses citoyens. Grâce à ce nouveau service, les citoyens seront plus efficacement informés de toute situation d’urgence et pourront ainsi réagir rapidement et adéquatement pour assurer leur sécurité et celle de leur famille. Ce système nous permettra également d’optimiser le temps de travail de nos employés qui devaient auparavant, lors d’un avis d’ébullition par exemple, quitter leurs tâches pour distribuer des avis de porte en porte. Le système CodeRED nous permet de faire des gains sur toute la ligne, tant pour la population que pour notre organisation », a déclaré le maire de Saint-Colomban, Jean Dumais.

Grâce au système CodeRED, la Ville de Saint-Colomban pourra ainsi transmettre des alertes par téléphone résidentiel ou cellulaire, par courriel ou par messagerie texte (SMS), ainsi que des notifications via l’application pour téléphones intelligents CodeRED Mobile Alert.

Conséquemment, dès à présent, les citoyens desservis par un réseau d’aqueduc ne recevront plus d’accroche-portes les informant d’une interruption d’alimentation en eau potable, d’un rinçage du réseau d’aqueduc, d’un avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau potable. À l’exception d’interruptions localisées, les avis seront dorénavant transmis via les alertes CodeRED.

S’assurer de son inscription à CodeRED

La Ville de Saint-Colomban a intégré dans le système CodeRED une liste initiale des téléphones résidentiels et commerciaux, ainsi que les coordonnées transmises par les citoyens à la Ville de Saint-Colomban pour les situations d’urgence. L’inscription à CodeRED ne doit pas être prise pour acquis : les citoyens sont invités à se montrer proactifs en confirmant dès maintenant leurs coordonnées sous l’onglet CodeRED à stcolomban.qc.ca. L’inscription est gratuite et la confidentialité des informations personnelles est protégée.



Ajouter CodeRED à ses contacts

Une alerte d’urgence CodeRED affichera le numéro d’appelant 866 419-5000, alors qu’un message d’information générale affichera le 855 969-4636. Il est suggéré de créer des contacts dans son téléphone cellulaire pour ces deux numéros en les nommant respectivement « Urgence CodeRED » et « Info CodeRED » afin de ne pas les confondre avec des appels de sollicitation.

Appli CodeRED Mobile Alert pour téléphones intelligents

Vous pouvez recevoir des alertes de sécurité publique via l'appli CodeRED Mobile Alert, une application gratuite pour les utilisateurs Android et iPhone, et ce, que vous soyez résident ou visiteur, peu importe l’endroit où vous vous trouvez. L'appli CodeRED Mobile Alert vous transmet des alertes lorsque vous vous trouvez à l’intérieur d'une zone visée par une alerte dans les communautés membres du service CodeRED au Canada, notamment Saint-Colomban, et aux États-Unis.

Pour télécharger l'application gratuite CodeRED Mobile Alert, visitez Google Play ou l’iTunes Store.

Pour plus d'informations sur le service CodeRED, contactez communications@stcolomban.qc.ca ou le 450 436-1453, poste 6303.