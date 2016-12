Soirées d’information : collecte des matières organiques et agrile du frêne

La Ville de Lorraine convie les citoyens à deux soirées d’information touchant l’environnement, les 21 et 29 septembre à 19 h au Centre culturel Laurent G. Belley (4, boul. de Montbéliard). À la fin de chaque séance, une période de questions et d’échange est prévue avec des membres du Service de l’environnement de la Ville. Notez qu’il n’est pas nécessaire de confirmer sa présence.

Collecte des matières organiques

Le 21 septembre à 19 h Cinq mois après l’implantation de la collecte des matières organiques et à l’approche de l’automne, saison des feuilles mortes, il était tout indiqué de rencontrer les citoyens pour partager de nouveau avec eux des trucs et astuces concernant la gestion des résidus verts et des résidus de table. Parmi les thèmes qui seront abordés lors de cette soirée : feuillicyclage ainsi que rappels concernant le tri des matières, le bac brun et les contenants autorisés pour les matières organiques.

Agrile du frêne

Le 29 septembre à 19 h Le retour de la saison froide signale également le début de la période d’abattage des arbres infestés par l’agrile du frêne. Cette deuxième soirée d’information présentera entre autres le plan de lutte contre l’agrile du frêne adopté au printemps dernier, la gestion des résidus de frêne, le traitement des arbres attaqués et le transport du bois de chauffage.