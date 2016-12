50 Thérésiens gagnent une paire de billets pour la soirée d’inauguration du Cabaret BMO Sainte-Thérèse avec Robert Charlebois

Le tirage des 50 paires de billets destinés aux Thérésiennes et Thérésiens qui souhaitaient assister à la soirée d’inauguration du Cabaret BMO Sainte-Thérèse a eu lieu le 2 septembre dernier. Le tirage s’est déroulé à l’hôtel de ville, en présence de Mme Johane Michaud, conseillère municipale et mairesse suppléante, et de M. Normand Toupin, conseiller municipal. La Ville de Sainte-Thérèse avait lancé un concours qui s’est déroulé du 1er août au 2 septembre, afin de permettre à 100 citoyens d’assister au spectacle de Robert Charlebois présenté pour l’occasion le 22 septembre prochain.

Le Cabaret BMO Sainte-Thérèse

Situé au 57, rue Turgeon à Sainte-Thérèse, le Cabaret BMO Sainte-Thérèse abrite une salle moderne, chaleureuse et conviviale, pouvant accueillir 260 personnes en formule cabaret et 280 personnes à l’italienne. De nombreux spectacles intimistes y sont présentés, de même que les projections des films de la série Ciné-Groulx.

Promotion exclusive aux résidents de Sainte-Thérèse

Les résidents de Sainte-Thérèse bénéficient d’une réduction de 10 % sur une sélection de spectacles offerts au Cabaret de la rue Turgeon et d’une réduction de 10 % sur toutes les projections de Ciné-Groulx. Cette promotion est valide à la billetterie du Cabaret BMO Sainte-Thérèse seulement, sur présentation d’une Carte citoyen valide (maximum de 2 billets par spectacle ou projection par Carte citoyen valide).

Charlebois : la voix d'une icône

Robert Charlebois, auteur-compositeur, musicien et interprète, est devenu en plus de 40 ans de carrière une figure incontournable de la chanson, non seulement au Québec, mais dans l’ensemble de la francophonie. Il est considéré comme un géant de la chanson québécoise aux côtés de Félix Leclerc et Gilles Vigneault, avec lesquels il a d’ailleurs présenté le spectacle J'ai vu le loup, le renard, le lion.

Pour de plus amples renseignements sur l'inauguration du Cabaret BMO Sainte-Thèrèse, contactez le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse au 450 434‑1440, poste 2301.

Pour connaître la programmation du Cabaret BMO Sainte-Thérèse, consultez le www.odyscene.com.