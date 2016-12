Journée portes-ouvertes à l'usine Stablex de Blainville

L'entreprise Stablex à Blainville, spécialisée dans le traitement des résidus industriels et des sols contaminés, organise à nouveau, le 24 septembre prochain, une journée portes-ouvertes.

Lors de cette journée, Stablex propose un circuit organisé, d’environ 90 minutes, qui comprendra une présentation des activités de Stablex, dont une visite en autobus de l’ensemble de notre site.

En plus du tour guidé du site, des kiosques thématiques seront accessibles aux visiteurs, le tout installé sous un grand chapiteau.

Des collations et des rafraîchissements seront offerts aux participants. En plus du public, l'activité est proposée aux employés, à leurs familles et les résidents de la collectivité de Blainville.

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. L'inscription est obligatoire car les places sont limitées. Les personnes peuvent s'inscrire par courriel à portesouverte@stablex.com pour informer de l’heure à laquelle elles comptent nous visiter. Une confirmation sera envoyée.

Pour toute information, on peut communiquer avec Louise Boisvert au 450-430-9230, poste 4786.