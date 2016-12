Une vague de plaisir pour les Boisbriannais!

La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, est heureuse d’annoncer aux citoyens qu’ils auront dorénavant accès à une piscine intérieure.

« Nous répondons ainsi favorablement aux citoyens qui demandaient l’accès à une piscine intérieure depuis plusieurs années. Grâce à une entente conclue avec la Ville de Saint-Eustache et l’Association du sport et du plein air, les Boisbriannais profiteront des installations récentes et de qualité du Complexe aquatique Saint-Eustache, et ce, dès janvier prochain. En plus de combler un besoin, cette entente respecte notre capacité financière et privilégie la mise en commun d’infrastructure dans l’intérêt du citoyen. La bonne gestion de ce dossier représente une solution gagnante pour toutes les parties », affirme la mairesse.

L’accès au bain libre sera gratuit pour les Boisbriannais. Sur présentation de leur carte-loisirs valide au Complexe aquatique, ils pourront se procurer gratuitement une carte à puce leur permettant aussi de s’inscrire aux activités à la piscine. Le coût des activités sera le même que celui offert aux Eustachois. « Ce nouveau service bonifiera l’offre sportive déjà abondante à Boisbriand; un plus pour la qualité de vie des citoyens », ajoute Mme Cordato.

L’entente de cinq ans stipule que la Ville de Boisbriand participera au financement des dépenses de fonctionnement du Complexe aquatique Saint-Eustache, et ce, en fonction du prorata de sa population et de l’utilisation réelle par ses citoyens.