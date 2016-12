Un projet de résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes sera présenté aux Lorrains en octobre

Les aînés qui souhaitent demeurer à Lorraine à la suite de la vente de leur propriété se réjouiront d’apprendre qu’un projet de résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes sera présenté à toute la population lors d’une soirée d’information le 5 octobre prochain. Il aura ainsi fallu plusieurs années de démarches et maintes discussions avant qu’un projet porteur répondant à la réalité lorraine soit présenté aux élus et puisse faire l’objet d’une consultation publique.

Au cours des derniers mois, First Capital Realty inc., propriétaire du centre commercial Place Lorraine, et le Groupe Maurice, spécialisé dans la construction et la gestion de résidences distinctives pour aînés, ont soumis à la Ville un projet de résidence limité à cinq étages, composé de logements destinés aux aînés autonomes et semi-autonomes. Cet édifice serait construit à l'est de Place Lorraine à la suite d’une reconfiguration du centre commercial.

La mairesse de Lorraine Lynn Dionne, qui a fait progresser différents projets touchant les aînés au cours des 15 dernières années et qui a piloté le dossier de la politique Municipalité amie des aînés (MADA) en 2013-2014 estime qu’à la lumière des discussions et des rencontres avec les divers comités mis en place pour se pencher sur les dossiers qui touchent les aînés, cette offre de logements locatifs répondrait aux besoins qu’ils ont maintes fois exprimés.

« Notre objectif est de répondre aux attentes de notre population qui souhaite vieillir à Lorraine, tout en respectant la nature urbanistique de notre ville. L’implantation d’un complexe d’habitation aux abords du centre commercial revitaliserait assurément l’offre commerciale du secteur et offrirait à notre population vieillissante une alternative en matière d’hébergement », précise la mairesse Lynn Dionne.

Le processus de consultation sera réalisé en trois volets. La population est d’abord conviée à une séance d’information le 5 octobre à 19 h au Centre culturel au cours de laquelle Groupe Maurice présentera le projet qu’il souhaite réaliser en partenariat avec First Capital. En second lieu, un sondage ciblant l’ensemble de la population sera disponible sur le site Internet de la Ville afin d’obtenir l’opinion des Lorrains quant à la réalisation de ce projet majeur pour notre municipalité et finalement, une consultation publique suivra pour compléter le volet réglementaire.