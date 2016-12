Projet de sécurisation de l’autoroute 50 à Mirabel

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que les accès de l’autoroute 50 vers les rues Louis-Bisson et Helen-Bristol seront fermés définitivement cette semaine. L’accès au secteur industriel d’Aéroports de Montréal se fera par l’échangeur au kilomètre 285, où une nouvelle bretelle d’accès et une voie auxiliaire ont été aménagées. La date de fermeture sera précisée sur le Québec 511, via le site Internet quebec511.info ou l’application d’un téléphone intelligent.



La première phase de ce projet majeur de sécurisation de l’autoroute 50 à Mirabel visait à éliminer les intersections à niveau dans ce secteur le plus achalandé de l’autoroute 50. La deuxième phase consiste à la sécurisation de l'autoroute 50 par l’installation d’une glissière rigide en béton au centre sur environ quatre kilomètres. Ces travaux sont prévus en 2017.



De 2016 à 2018, le Ministère investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.