Le Gala des Grands Chefs de la Société canadienne du cancer à Laval

Le 25 octobre prochain, l’inspiration et l’imagination culinaire seront au rendez-vous au Sheraton Laval. Organisé par la Société canadienne du cancer (SCC), le 17e Gala des Grands Chefs de Laval est un repas gastronomique unique destiné à la communauté des affaires. Grâce à la créativité des meilleurs chefs de la région, soutenus par une armée de bénévoles des plus motivés, cette soirée-bénéfice offrira aux convives des mets gastronomiques sans pareil et promet d’être une expérience grandiose!

L’événement qui rassemblera quelque 360 acteurs du milieu des affaires de la région, compte amasser plus de 100 000 $. Sept patrons d’honneur assurent la réussite de cet événement : mesdames Julia Duchastel, de Memoria et Marie-Josée Faucher, de Lelogeur.com; et messieurs Vincent Auclair, d’Auclair, Chartrand notaires, Stéphane Lépine, de Therrien, Couture avocats, Alain Majeau, de Deloitte, Yanick Pazzi, du Sheraton Laval et Étienne B. Rousseau, de Caisse Desjardins de Vimont-Auteuil. Le Gala des Grands Chefs de Laval compte également sur la participation de plusieurs commanditaires dont l’apport est essentiel : la SAQ, le Courrier Laval, la Ville de Laval, le Sheraton Laval, Caisse Desjardins de Vimont-Auteuil, FMAV, monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey, et de nombreux autres.

« Les personnes présentes au Gala des Grands Chefs de Laval vivront une expérience gastronomique de haut niveau, tout profitant de l’occasion pour développer leur réseau professionnel, a déclaré Esther Guay, directrice du développement des affaires, Laval/Laurentides et du bureau régional de Laval. Cette année, nous innovons et proposons une formule de stations culinaires où les invités pourront rencontrer chacun des chefs. La contribution de toute la communauté, incluant celle du milieu des affaires, est indispensable pour nous aider à lutter contre le cancer et à sauver plus de vies. »

Les convives pourront déguster un repas cinq services offert par des grands restaurateurs de la région de Laval, de Lanaudière, des Basses-Laurentides et de Montréal. La brigade de chefs sera composée de messieurs Éric Robidoux, du Sheraton Laval, de François Paquin, du Café Le Petit Flore, de Pasquale Martone et de Xavier Hamelin-Choquette, du Train 344, de Manuel Jaramillo, de Les Enfants Terribles, de Chuan Vu et Jimmy Horth, du Nubo, de Frédéric Baillargeon, de L’Impressionniste, de Thomas Deschamps, de Le Maudit Français, de Fernando Rodas, du Calvi et de madame Juliette Brun, de Juliette et Chocolat. Monsieur Jean-Nicolas Tétreault se joindra à eux à titre de sommelier, du Café Le Petit Flore Enfin, l’animation de la soirée sera assurée par monsieur Danny St-Pierre, chef propriétaire du restaurant Petite Maison.

Il reste encore quelques billets pour le Gala des Grands Chefs de Laval. Pour y participer, visitez galadesgrandschefs.ca ou communiquez avec la SCC, au 450-668-1013.

Cet automne, neuf soirées philanthropiques similaires auront lieu aux quatre coins du Québec. Quelque 3000 convives y participeront et l’objectif provincial est de recueillir plus de 940 000 $.