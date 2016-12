Semaine de prévention des incendies 2016 : trois événements pour en apprendre davantage sur la sécurité

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies, qui se tiendra du 9 au 15 octobre, le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion/Lorraine invite la population des deux villes qu’elle dessert à sa Journée portes ouvertes le samedi 15 octobre, de 10 h à 16 h.



« Les activités organisées durant cette semaine ont un caractère ludique, mais elles représentent des occasions privilégiées pour parler de sécurité avec les jeunes, pour les sensibiliser à l’importance des avertisseurs de fumée et pour préparer toute la famille à réagir rapidement en cas d’incendie. On ne le répètera jamais assez : les gens ont seulement trois minutes pour évacuer leur domicile lorsqu’un feu s’y déclare. J’invite donc petits et grands à se prêter au jeu de la Grande évacuation, le 12 octobre, et à rencontrer les pompiers, le 15 octobre, car la sécurité, ça n’a pas de prix », a souligné la mairesse Lynn Dionne.



Grande évacuation

Partout au Québec, le mercredi 12 octobre à 19 h, les citoyens s’exerceront à sortir de leur résidence pour tester leur plan d’évacuation. Une Grande évacuation toute spéciale aura lieu à Bois-des-Filion, sur la 35e Avenue, et à Lorraine, sur l’avenue de Baccarat. Sur place, des pompiers encourageront les résidents à participer et à échanger avec eux. Ils fermeront les rues concernées dès 18 h, puis à 19 h, des sirènes retentiront en guise d’alerte. Ce sera le signal pour les familles d’évacuer leur maison comme s’il y avait un incendie.



Pompier/pompière d’un jour

Le concours Pompier/pompière d’un jour revient cette année pour les élèves de 5e année de Bois-des-Filion et de Lorraine. Des pompiers visiteront les écoles Le Carrefour, du Ruisselet et Le Tournesol, à Lorraine. Ils inviteront les élèves à faire le plan d’évacuation de leur maison et tireront trois noms parmi les participants. Ces gagnants vivront une journée inoubliable en tant que pompier/pompière.



Journée portes ouvertes

Le samedi 15 octobre de 10 h à 16 h, les portes de la caserne située au 59, 37e Avenue, à Bois-des-Filion, s’ouvriront pour accueillir les familles. Au menu de la journée : visite de la caserne et des véhicules, démonstration de désincarcération, ateliers sur les extincteurs, kiosque de prévention, expérience pompier dans un garage enfumé… et plus !



Pour obtenir les détails concernant ces activités, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca