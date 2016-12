La Ville remet 11 chèques à autant d’associations et d’organismes à Lorraine

Cette année encore, la Ville aidera financièrement de nombreux organismes reconnus, comme convenu dans sa politique de reconnaissance et de soutien des organismes et des individus. Un montant de 5 350 $ sera ainsi distribué à 11 associations et organismes :

49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère

Association de baseball mineur BLTR

Association féminine de Lorraine

Cercle de Fermières Lorraine

Club de patinage artistique de Lorraine

Club de patinage de vitesse Rosemère/Rive-Nord

Club Jeunesse Les Alérions

Club Lorr« Aînés »

Club Optimiste Bois-des-Filion/Lorraine L’Orée-Des-Bois

Coopérative d’entraide et de solidarité des Mille-Îles

Girl’s Guide

Groupe aquatique Mille-Îles Nord (GAMIN)

Les Chanteurs de Lorraine

Les Matins Mères et Monde

Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine



« La présence de nombreux organismes qui donnent de leur temps pour le bien-être des citoyens est une véritable richesse au sein d’une communauté. Et à ce chapitre, Lorraine est vraiment très choyée ! Les chèques remis aux organismes sont une contribution de la Ville pour les épauler et les aider à poursuivre leur précieux travail. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent au sein de ces organismes », a mentionné la mairesse de Lorraine, Lynn Dionne.



Dans le cadre de notre politique de reconnaissance et de soutien des organismes et des individus, nous remettons également chaque année des bourses à plusieurs citoyens qui s’illustrent dans le domaine du sport ou de la culture, incluant les athlètes qui participent aux Jeux du Québec. Pour faire une demande à titre d’organisme ou d’individus, les citoyens sont invités à remplir le formulaire disponible au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/politique-de-reconnaissance-des-organismes.