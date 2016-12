Le 19e foire canadienne des entreprises d'entraînements au manège du centre équestre de Blainville

Madame Dolorès Soucy, directrice générale du Réseau Canadien des entreprises d’entrainement (RCEE) et Monsieur Benoît Auclair, coordonnateur de Plastigroulx, entreprise d’entrainement du Cégep Lionel-Groulx sont heureux de vous inviter à la 19e Foire canadienne des entreprises d’entrainement qui aura lieu à Blainville.

« Afin d’offrir aux étudiants et participants des conditions pour apprendre les rouages d’un marché international, nous offrons à nos entreprises du Québec une nouveauté. Ainsi, ceux qui seront à la Foire pourront entrer en contact, négocier et discuter avec des entreprises d’ailleurs dans le monde, que ce soit l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis et la France », de dire la directrice générale, Madame Soucy.

L'évènement se tiendra de 8 h 30 à 17 heures. Pour plus d’information : rcee-cpfn.ca