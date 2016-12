La 19e foire canadienne des entreprises d'entraînement a lieu le 19 et 20 octobre à Blainville

La 19e édition de la Foire canadienne des entreprises d’entraînement (FCEE) se déroule aujourd’hui et demain au Manège du Centre équestre de Blainville. Sous le thème : «S’entraîner pour avancer», l’événement est sous la présidence d’honneur du maire de Blainville, Monsieur Richard Perreault.

Une foire simulée pour apprendre

Cette activité pédagogique est offerte aux chercheurs d’emploi et aux étudiants de niveau collégial, ayant pour but de permettre le développement des compétences liées à l’organisation d’événement de type foire commerciale, exposition, salon ou festival.

De la vente en direct

Chaque entreprise d’entraînement aura son emplacement pour y faire des transactions commerciales «entreprise à entreprise (B2B)» et «entreprise aux consommateurs (BtoC)». Les apprenants mettront en action les apprentissages qu’ils ont eus: vente, communication

événementielle, commercialisation, service à la clientèle, esprit d’innovation et plus. Ils seront évalués et seront en compétition pour les prix d’excellence. Les visiteurs pourront contribuer à ce jeu en étant les clients. Dès leur arrivée on leur remettra des chèques en devises canadiennes, américaines et européennes, qu'ils utiliseront pour se procurer (toujours de façon simulée!) tout ce dont ils rêvent – forfaits voyages, équipement électronique, fleurs, cadeaux, etc.- auprès des entreprises d'entraînement présentes.

De la vente en ligne et à l’international

Des séances de transactions en ligne permettront aux entreprises sur le site de communiquer avec des entreprises à distance. Le Canada fait partie du réseau international, EUROPEN-PEN International et plusieurs pays membres seront en communication directe durant l’événement dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les États-Unis, la France et la Suisse.

Ces échanges permettront aux personnes de développer des compétences et pouvoir évoluer dans un contexte de mondialisation des marchés (respect des fuseaux horaires, utilisation de différentes langues, conversion des monnaies, utilisation d’un système bancaire international)

Mission du Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE) : La mission du RCEE est de fournir des services aux entreprises d’entraînement canadiennes afin d’assurer leur fonctionnement, leur représentation et leur développement au sein du réseau international.

Pour plus d’info : rcee-cpfn.ca