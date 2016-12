Campagne des tirelires d'Halloween Leucan

Le soir du 31 octobre prochain, des milliers d’enfants transporteront avec eux leur sac de récolte de bonbons, mais aussi la tirelire rouge de Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer. La campagne des tirelires d’Halloween de Leucan, c’est une façon d’initier les jeunes à la philanthropie, tout en faisant une différence dans la vie des enfants atteints de cancer et leur famille.



En 2015, plus de 20 000 tirelires rouges de Leucan ont été trimbalées par des enfants de la grande région de Laurentides-Lanaudière, le soir de l’Halloween. Ensemble, ils ont permis d’amasser près de 54 000 $ pour les enfants atteints de cancer. À l’échelle provinciale, en 2015, c’est plus de 130 000 tirelires et un montant de 375 000 $ qui a été amassé pour les enfants atteints de cancer. Cette somme d’argent nous a permis :

De soutenir 110 enfants atteints dans la poursuite de leur vie scolaire et ce, malgré les traitements et la maladie.

De faire de la sensibilisation scolaire auprès de 3 300 élèves de 87 écoles différentes afin de démystifier la maladie et de sensibiliser les jeunes, le personnel enseignant et les directions d’école à ce que vit l’enfant atteint de cancer.

D’aménager des milieux de vie rassurants et réconfortants dans les centres d’oncologie pédiatrique : des salles de jeux pour les plus petits, des salons pour les adolescents et des lieux plus calmes pour que les parents puissent échanger et créer des liens.

Vous voulez faire votre part? Préparer un petit pot de monnaie et contribuez ainsi à soutenir les familles de la région. Profitez de l’occasion pour vous départir de vos vieux sous noirs et soutenez nos petites princesses et nos minis vampires afin que ces petits « Halloweeneux » rapportent fièrement la tirelire rouge de Leucan bien remplie le lendemain de l’Halloween.



CAMPAGNE « VIDEZ VOS POCHES » POUR LEUCAN

« Une des solutions innovatrices est de solliciter les entreprises en les invitant à participer à une collecte de fonds avec l’activité « Videz vos poches » pour Leucan ». En plaçant la tirelire à la réception, en la passant lors d’une réunion ou encore le midi à la cafétéria, les donateurs auront un impact direct sur la vie d’enfants atteints de cancer de la région. Ceux et celles qui aimeraient proposer cette activité sur leur lieu de travail sont invités à communiquer avec le bureau régional.



Pour plus d’information, communiquer avec moi au 450-437-2090 poste 225 ou par courriel au amelie.leduc@leucan.qc.ca.