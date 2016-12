Fermeture complète du chemin de la Rivière-du-Nord à Saint-Colomban

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports vous informe que des travaux de remplacement du tablier du pont, au-dessus de l’affluent de la rivière du Nord, sont prévus au début du mois de novembre. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète du chemin de la Rivière-du-Nord à la hauteur du pont, sur une courte distance, et ce, pour une durée approximative de deux semaines.



De la signalisation sera mise en place afin d’annoncer la fermeture complète et le chemin de détour à emprunter. Les usagers de la route seront dirigés sur le chemin de la Rivière-du-Nord, la montée Saint-Rémi, le rang Saint-Rémi, la route Sir-Wilfrid-Laurier, la route 158 et la route 329. La circulation locale sera permise de part et d’autre de la zone du chantier.



Il est à noter qu’aucun véhicule de plus de 5 tonnes ne pourra circuler entre le pont au-dessus de la rivière Noire et celui en travaux, à l’exception des véhicules d’urgence. Cette interdiction sera effective durant les deux semaines de travaux considérant la restriction de charge du pont au-dessus de la rivière Noire.

Le Ministère a communiqué avec ses différents partenaires notamment pour assurer une réponse adéquate des services d’urgence le cas échéant. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère vous remercie pour votre collaboration et vous invite à consulter le site quebec511.info pour le suivi de ce projet routier.