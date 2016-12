Future gare de Mirabel: On procède à des relevés sur le terrain

Les étapes se succèdent dans le projet d’aménagement d’implantation d’une nouvelle gare à Mirabel. À preuve, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) procédera dès la semaine prochaine à des relevés sur le terrain où devrait être implantée la future gare, soit au nord de la rue Victor et à l’ouest de la voie ferrée, secteur de Saint-Janvier.



Des forages géotechniques, un relevé d’arpentage ainsi que des opérations de caractérisations environnementales seront alors effectués par l’AMT à l’aide de foreuses et d’une pelle mécanique. Les travaux échelonnés sur trois jours devraient permettre de passer à une étape ultérieure dans le cadre de ce projet cher à la population mirabelloise et au conseil municipal pour qui « la gare continue d’être un dossier prioritaire », indique le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.



On se souviendra que la Ville de Mirabel se portait acquéreur, il y a quelques mois, des terrains destinés à l’implantation de cette nouvelle gare, ce qui constituait une étape déterminante dans le processus de réalisation de ce projet.

« Dans sa démarche pour l’aménagement d’une gare, la Ville est soucieuse de l’intérêt de ses citoyens et rejoint aussi les orientations gouvernementales qui font du transport collectif une priorité », conclut M. Bouchard.