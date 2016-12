Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il y aura une fermeture complète de l’autoroute 50 au kilomètre 279 à Mirabel entre les bretelles de sortie est et ouest pour le chemin Saint-Simon, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2016. Cette fermeture, qui aura lieu entre 22 h et 4 h le lendemain, est nécessaire afin d’effectuer des travaux en toute sécurité sur une superstructure de signalisation. Les usagers de la route seront dirigés :



En direction ouest, par la sortie au kilomètre 279, le chemin Saint-Simon, la route 158 et la route 148.

En direction est, par la sortie au kilomètre 279, le chemin Saint-Simon, la route 158 et l’autoroute 15 en direction sud.