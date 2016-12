Lorraine rend hommage à huit lorrains

C’est avec grande fierté que nous avons remis des bourses à huit Lorrains s’étant démarqués dans les domaines du sport et de la culture, lors d’une soirée de reconnaissance qui s’est déroulée hier soir au Centre culturel Laurent G. Belley. Ces individus ont représenté de belle manière la ville de Lorraine en s’illustrant dans leurs disciplines respectives. Les montants remis totalisent 3 600 $.



Voici les Lorrains récompensés lors de la soirée : Louise Atkinson Clark (triathlon), Manon Edmond (cheerleading), Daniel Fournier (golf, long drive), Sara Giard (gymnastique), Maxime Marin (badminton), Marine Pouliot (patinage artistique), Léo Richard (échecs) et Mia Savannah Hébert (volleyball).



« Encore une fois, c’est une belle variété de disciplines qui sont représentées dans le cadre de notre remise de bourses annuelle. Je tiens à féliciter sincèrement tous les boursiers pour leur travail acharné, leur incroyable persévérance et leur immense talent. Passionnés et dédiés à leur discipline depuis des années, ils sont très inspirants pour quiconque souhaite poursuivre ses rêves », souligne la mairesse Lynn Dionne.



Les Lorrains qui participent à un événement d’envergure nationale ou internationale dans le domaine du sport ou de la culture et qui doivent absorber en partie ou en totalité les coûts liés à cet événement sont admissibles à notre programme de bourses. Toute demande doit être acheminée au Service des loisirs et de la culture entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année en cours. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/partenaires--organismes-etreconnaissance/politique-de-reconnaissance-des-organismes ou contactez le Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.