Une nouvelle tarification des stationnements au CISSS des Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides s’est doté d’une nouvelle Politique de gestion et de tarification des aires de stationnement. Adoptée lors de la séance régulière du conseil d’administration du 30 novembre dernier, cette politique vise à harmoniser et à uniformiser les différentes politiques auparavant en vigueur sur le territoire des Laurentides. La nouvelle politique détermine notamment la tarification qui sera en vigueur pour l’utilisation des aires de stationnement de l’ensemble des installations, et ce, tant pour la clientèle que pour les membres du personnel, médecins et sages-femmes de l’établissement.



Rappelons qu’en vertu de la réglementation émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CISSS des Laurentides a l’obligation d’assumer les coûts de gestion des aires de stationnement (entretien, sécurité, frais de location et espaces verts) à même les frais perçus pour leur utilisation.



En ce qui a trait aux usagers visitant les installations du CISSS des Laurentides, tous n’auront pas à assumer les mêmes frais. La tarification a toutefois été réfléchie à partir des mêmes critères. Il est à noter que sur l’ensemble des sites, les 30 premières minutes d’utilisation demeureront gratuites. Par la suite, la tarification est modulée selon la durée de la visite. Il est possible de consulter la nouvelle grille tarifaire sur le site Internet de l’établissement en cliquant ici.



Le CISSS des Laurentides a pris en considération plusieurs éléments, dont les prix actuels, les services offerts dans chacune des installations, la disponibilité du transport en commun et la capacité de payer des citoyens. « Nous avons eu le souci de préserver des tarifs de stationnement raisonnables autant pour les usagers que pour nos employés. Par conséquent, bien qu’il y ait certaines légères augmentations dans quelques installations, notamment pour ce qui est des tarifs applicables à une visite de plus de deux heures, celles-ci ne sont ni majeures ni exagérées » précise M. Bruno Cayer, directeur des ressources financières du CISSS des Laurentides. En comparaison, les usagers des installations du CISSS de Laval doivent défrayer 11 $ par jour et ceux du CISSS Sud de Lanaudière, 9,75 $ par jour. Les usagers de la Rive-Sud de Montréal paient quant à eux 10 $ par jour pour l’utilisation du stationnement de l’Hôpital Pierre-Boucher et 13,50 $ pour celui de l’Hôpital Charles-Lemoyne. Finalement, le CISSS des Laurentides maintient des tarifs préférentiels pour les grands utilisateurs de services telles les personnes recevant des traitements d’hémodialyse. La nouvelle tarification pour les usagers de l’établissement entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2017.