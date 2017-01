Février en flammes à Sainte-Thérèse Vivez la magie des flambeaux!

Tous les vendredis soirs du mois de février, les citoyens de Sainte-Thérèse sont invités à venir patiner gratuitement à la lueur des flambeaux au parc Ducharme. De 18 h à 21 h, une centaine de flambeaux seront disposés et allumés autour de l’anneau de glace et un foyer extérieur réchauffera les patineurs.



« Février en flammes permet aux citoyens de tous les âges qui aiment patiner de profiter d’une ambiance féérique en pleine ville, tout près de chez eux. Non seulement c’est une activité gratuite, mais le chocolat chaud est également servi gratuitement. J’en profite pour inciter les citoyens à adopter la bonne habitude d’apporter leur tasse réutilisable », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Une soirée fluo pour les ados Le vendredi 17 février, les flambeaux seront remplacés par divers objets fluorescents distribués aux patineurs pour créer une ambiance techno. De la musique entrainante viendra compléter cette expérience unique destinée aux adolescents.



Consultez le calendrier des activités au www.sainte-therese.ca pour connaître toutes les activités organisées cet hiver à Sainte-Thérèse.