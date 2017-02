Drapeaux en berne à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a mis ses drapeaux en berne afin de démontrer sa solidarité envers toutes les personnes touchées par l’attentat survenu à Québec hier soir.



La mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant, tenait à transmettre un message d’espoir au nom du conseil municipal en ce sombre et triste moment.



« Toutes nos pensées accompagnent les familles et amis des victimes de ce terrible événement. Nous sommes également de tout cœur avec nos consœurs et confrères, de même qu’avec toute la population de la Ville de Québec. La société québécoise est bâtie sur des valeurs de respect, de paix, d’entraide et d’ouverture. Il nous faut continuer d’aller à la rencontre de l’autre afin de créer des communautés inclusives où il fait bon vivre. Et laissons-nous inspirer par ces quelques mots de Victor Hugo malgré les circonstances affligeantes : Vous voulez la paix, créez l’amour. »