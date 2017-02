Sainte-Thérèse invite les familles à répondre à un sondage

Dans le cadre de l’élaboration de sa politique intégrée de la famille et des aînés, la Ville de Sainte-Thérèse encourage les familles thérésiennes à compléter un court sondage en ligne entre le 1er et le 19 février prochains. Les résultats du questionnaire permettront de nourrir les discussions et les réflexions du comité consultatif responsable de concevoir la politique.



Le sondage est destiné aux familles résidant à Sainte-Thérèse et porte sur différents aspects touchant la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Les couples avec ou sans enfants et les familles monoparentales sont aussi invités à répondre.



« Lancer cette consultation publique en ligne démontre notre volonté de connaître la vision des familles thérésiennes sur leur milieu de vie. Afin d’assurer la réussite de la démarche, la collaboration de tous les citoyens est essentielle. C’est ensemble que la politique doit se dessiner, et il incombe maintenant à la population de se faire entendre », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



« Nous souhaitons vivement que les familles thérésiennes saisissent cette occasion de prendre part aux décisions. Il est indispensable de comprendre leurs préoccupations de manière à façonner une politique adaptée à leurs besoins. Cette étape permet donc aux familles d’influer sur les orientations de la politique », a ajouté la conseillère municipale du district Marie-Thérèse et présidente du comité consultatif de la politique de la famille et des aînés, madame Johane Michaud.



Tirage parmi les répondants

Pour susciter la participation, un prix d’une valeur de 500 $ sera tiré parmi les familles qui auront complété le sondage. Le gagnant ou la gagnante aura le choix :



De produits ou services offerts dans les établissements de la Sépaq;

De billets de spectacles présentés par Odyscène.



Pour compléter le sondage en ligne, visitez www.sainte-therese.ca.





Politique intégrée de la famille et des aînés

Dans sa volonté d’améliorer les services offerts aux citoyens, la Ville de SainteThérèse a choisi d’élaborer une politique et un plan d’action qui intègrera les aînés et les familles habitant sur son territoire. Pour faciliter leur accès aux services municipaux, la Ville s’est engagée dans un processus de réflexion et de consultation qui la conduira à l'adoption de ladite politique intégrée de la famille et des aînés en juin 2017.