Une toute nouvelle initiative mise en place aux Galeries Rive Nord : Un montant de 2 850 $ remis à Leucan Laurentides-Lanaudière

Au courant de l’année 2016, les dirigeants du centre commercial Les Galeries Rive Nord, situé à Repentigny, ont encore une fois démontré leur grande générosité envers Leucan Laurentides-Lanaudière. Une toute nouvelle initiative a été mise en place afin de recueillir des dons au profit de l’Association; chaque fois qu’un client du centre commercial procède à la location d’un casier pour y mettre ses effets personnels, l’entièreté de la somme est remise à Leucan Laurentides-Lanaudière. Ainsi, pour la dernière année, un impressionnant montant de 2 850 $ a été remis à Leucan.



Une 2e édition Le centre commercial Galeries Rive Nord en était à sa première édition de cette campagne de collecte de dons. Au grand bonheur des enfants atteints de cancer et de leur famille, les dirigeants du centre commercial ont accepté de poursuivre cette initiative pour une 2e édition au courant de l’année 2017.



L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier chaleureusement la direction et le personnel des Galeries Rive Nord pour leur collaboration et leur générosité. Ce sont de belles initiatives comme celle-ci qui permettent à Leucan de poursuivre sa mission.



Vos dons en action pour les enfants malades et leur famille de la région Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres de la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l'Association peut offrir une panoplie de services distinctifs et adaptés aux besoins de chaque famille, tels que de l’aide financière d’appoint, de l’accompagnement et du soutien affectif, des activités sociorécréatives, de la massothérapie à l’hôpital et à la maison, un service de sensibilisation scolaire et un service de fin de vie et de suivi de deuil. Leucan est aussi le principal bailleur de fonds de la recherche clinique. En 20 ans, le taux de guérison est passé de 15 % à plus de 82 %.