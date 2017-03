Investissements de 189 M$ dans le réseau routier de la région des Laurentides

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, a annoncé aujourd’hui par voie de communiqué, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. Laurent Lessard, des investissements de 189 millions de dollars dans le réseau routier de la région des Laurentides au cours de la période 2017-2019.



Faits saillants :



Ces investissements de 189 millions de dollars dans le réseau routier des Laurentides au cours des deux prochaines années se répartissent comme suit, en fonction des grands axes d’intervention établis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :



• 85,3 millions de dollars sont consacrés aux structures, dont 26,9 millions aux structures du réseau municipal; • 67,3 millions de dollars sont destinés aux chaussées; • 35,4 millions de dollars vont à l’amélioration du réseau routier; • 1 million de dollars ira au développement du réseau routier.



Plus concrètement, au cours des deux prochaines années, le Ministère procédera notamment à la réalisation de plusieurs projets dans l’axe de la route 117, entre Laval et Rivière-Rouge, ainsi qu’à la reconstruction du pont de l’autoroute 15, au-dessus de la rivière aux Mulets, à SainteAdèle. De plus, des travaux d’accès aux abords du parc industriel de Bois-des-Filion et Terrebonne seront entrepris, soit le réaménagement de la route 335 et l’ajout d’une bretelle reliant la rue Henry-Bessemer à l’autoroute 640 ouest.



Citations :



« En plus de répondre aux besoins de notre région en matière d’infrastructures routières sécuritaires et de qualité, ces investissements constituent un puissant moteur économique et de création d’emplois. Notre réseau routier joue un rôle essentiel au développement de notre société : il contribue au développement économique. Pendant toute la durée des travaux, plus



de 1 200 travailleurs seront à l’œuvre sur les 158 chantiers que comptera notre région. À terme, l’argent investi contribuera justement à améliorer la fluidité de la circulation, la sécurité routière et la qualité de vie », a souligné Mme St-Pierre.



« Le Plan québécois des infrastructures 2016-2026 prévoit des investissements de 88,7 milliards de dollars dans les infrastructures publiques, dont 17,3 milliards uniquement dans le réseau routier. Au total, ce sont plus de 4,6 milliards de dollars qui seront investis sur les routes du Québec pour la période 2017-2019. Ces investissements doivent se faire dans le respect de la capacité de payer des contribuables, tout en stimulant l’activité économique et la création d’emplois. C’est l’engagement qu’a pris notre gouvernement et que j’entends respecter », a indiqué le ministre Lessard.



Les détails des investissements sont disponibles sur le site Web du Ministère à l’adresse www.transports.gouv.qc.ca.