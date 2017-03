Soirée d’information à propos de la déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme et de la déficience physique

Le comité des usagers du programme DI-TSA-DP du CISSS des Laurentides invite sa clientèle, leurs proches, ainsi que le grand public, à participer à une soirée d’information gratuite portant sur la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l’autisme et la déficience physique (DI-TSA-DP). L’événement se tiendra le lundi 27 mars 2017, de 17 h 30 à 20 h 30, au Best Western Hôtel St-Jérôme situé au 420, Monseigneur-Dubois à Saint-Jérôme.



À cette occasion, les participants pourront visiter les différents kiosques des organismes et des partenaires qui offrent des services à la clientèle DI-TSA-DP et assister à la conférence intitulée : La réalité des parents à propos de l’épuisement et de la culpabilité liée au sentiment d’impuissance ou aux regards portés par les autres.



Comme le mentionne la présidente du comité des usagers, madame Reine Claveau, « Cet événement constitue une première sur notre territoire. L’objectif consiste à faire connaître les activités et les services offerts dans la région, ainsi qu’à favoriser l’accessibilité à ces derniers ».



Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le comité des usagers au 450 569-2974, poste 74028.