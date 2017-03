Sondage aux familles de la politique de la famille et des aînés : la gagnante du prix de participation dévoilée

Entre le 1er et le 19 février derniers, près de 300 personnes ont répondu à un sondage en ligne destiné aux familles de SainteThérèse lancé dans le cadre de l’élaboration de la politique intégrée de la famille et des aînés de la Ville. Pour susciter la participation, un prix d’une valeur de 500 $ était offert parmi toutes les personnes qui compléteraient le sondage. La gagnante est madame Odette Hardy-Rochon qui se mérite au choix des produits ou services offerts dans les établissements de la Sépaq ou des billets de spectacles présentés par Odyscène.



« Je tiens à féliciter madame Hardy-Rochon et à remercier les Thérésiennes et les Thérésiens qui ont pris le temps de répondre au sondage en ligne. Les résultats serviront à guider le comité consultatif responsable d’élaborer la politique intégrée de la famille et des aînés », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



« Je suis très heureuse de constater l’engagement de tous les citoyens qui ont participé au sondage et ainsi fait entendre leur voix afin d’améliorer leur qualité de vie et celle de toute la communauté thérésienne », a ajouté madame Johane Michaud, conseillère municipale du district Marie-Thérèse et présidente du comité consultatif de la politique de la famille et des aînés.