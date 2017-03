Avis aux citoyens: Opération de déneigement en cours

Une opération de chargement et de transport de la neige est présentement en cours à Sainte-Thérèse. La Ville vous invite à faire équipe avec les employés municipaux en évitant de stationner votre véhicule sur la voie publique en période nocturne pour les prochains jours, et ce, malgré que l’interdiction de se stationner sur rue prend fin aujourd’hui. Votre collaboration saura certainement contribuer à rendre les rues de la ville bien déneigées plus rapidement.



La Ville de Sainte-Thérèse rappelle aussi l’importance de respecter la signalisation temporaire installée lors d’opération de déneigement et de ramassage de la neige.



Stationnement de nuit alternatif

Des cases de stationnement dans les parcs et certains stationnements municipaux permettent le stationnement de nuit en hiver. Consultez la section Déneigement du site Web de la Ville pour tous les détails.





La Ville fait tout en son pouvoir pour accélérer le processus de déneigement. Toutefois, les opérations ne peuvent être annoncées à l’avance en raison du caractère imprévisible de la météo hivernale. Soyez toutefois assurés que la sécurité demeure notre priorité!