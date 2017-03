Ouverture en mai 2017 du Jardin collectif de Saint-Colomban

Plus de 60 citoyens ont participé le 15 mars dernier au dévoilement des plans du futur jardin collectif de Saint-Colomban en présence d’Albert Mondor, aussi connu comme le « Jardinier branché », concepteur du plan d’aménagement. L’événement a également été l’occasion de lancer les inscriptions au jardin, dont l’ouverture est prévue au mois de mai 2017. Déjà, le groupe de jardiniers compte dans ses rangs plus d’une vingtaine de membres!



« Le jardin collectif qui prendra racine au pied de l’hôtel de ville est un projet qui se veut rassembleur pour notre communauté. Cette initiative du comité de l’Agenda 21 local de Saint-Colomban s’inscrit dans notre démarche pour joindre le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes. Ce jardin sera donc une occasion de rencontres et d’entraide, mais aussi un lieu d’apprentissage et de plaisir pour les Colombanois de tous âges grâce à son potager, sa ruche, ses hôtels à insectes, son jardin médicinal et j’en passe! » a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.



À la différence d’un jardin communautaire, un jardin collectif est ouvert à tous et les récoltes maraîchères sont partagées entre les participants. Ainsi, la Ville de SaintColomban sollicite l’aide des citoyens pour s’impliquer dans les travaux d’aménagement du jardin. Dès les premières étapes du projet, les participants seront mis à contribution pour le choix et la plantation des fruits et légumes, végétaux, arbustes et arbres fruitiers.



Les personnes qui souhaitent participer peuvent s’inscrire en ligne en remplissant les documents disponibles à st-colomban.qc.ca et en les transmettant par courriel à eberube@st-colomban.qc.ca ou en personne à l’hôtel de ville, à la bibliothèque ou au Centre récréatif et communautaire. L’inscription est gratuite!



Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent contacter la coordonnatrice du projet, Mme Élaine Bérubé, au 450-436-1453, poste 6315.