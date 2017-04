Le Centre de mutlirecyclage ouvert pour les sinistrés de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse rappelle que le centre de multirecyclage situé au 105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse sera exceptionnellement accessible de 8 h à 20 h, du lundi 10 avril au vendredi 14 avril, afin d’accommoder les résidents touchés par les inondations des derniers jours.



L’accès sera gratuit, sur preuve de résidence de la zone touchée. Il est à noter que l’horaire estival du centre de multirecyclage revient dès le samedi 15 avril soit les vendredis de 12 h à 19 h et les samedis et dimanches de 9 h à 18 h.



De plus, la collecte des gros rebuts s’effectuera le mardi 11 avril pour le secteur 1 et le vendredi 14 avril pour le secteur 2 de la ville. Il est important que les citoyens ne laissent pas en bordure de rue les items qu’ils souhaitent conserver.



Nous demandons aux citoyens de laisser leurs sacs de sable et protections en place jusqu’à nouvel ordre et rappelons que la ligne téléphonique pour les sinistrés demeure ouverte : 450 435-2422, poste 3312.