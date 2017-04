Onze mentors de la région honorés

Lors du Midi d’affaires d’avril de la CCITB, onze mentors de la cellule de mentorat Thérèse-De Blainville ont reçu la reconnaissance du Réseau M pour leur implication bénévole.

Ces reconnaissances sont basées sur le nombre de dyades (jumelages mentor- mentoré), ainsi que la participation aux formations et aux événements offerts par le Réseau M.

Le programme de mentorat est rendu possible grâce à l’implication d’une vingtaine de mentors bénévoles qui ont choisi d’offrir leur temps pour aider et soutenir d’autres entrepreneurs. Chaque mentor est jumelé à un ou plusieurs entrepreneurs qu’il rencontre de façon régulière, qu’il écoute et qu’il guide dans leurs défis.

Les mentors honorés sont : Armando De Medeiros, Caroline Thibault, Chantal Bédard, Cléo Maheux, Gilles Chaumillon, Jean-Claude Boies, Michel Dubreuil, Nathalie Lachance, Serge Bohec, Serge Dion et Yves Guindon. Merci également aux autres mentors de la cellule Thérèse-De Blainville qui offrent un service hors pair : François Cantin, Stéphan Charron, Jean Fontaine, Yvon Fournier, Kathleen Grohman, Julie Lalonde, Jean Lapointe, Pierre Maisonneuve, Alain Martineau, Dominic Prégent, Liane Sangollo et Martin Thibault.

Le mentorat est ouvert à tout entrepreneur expérimenté qui désire partager son expérience auprès d’un nouvel entrepreneur ou à tout entrepreneur en affaires depuis plus de trois mois désirant se faire guider en partageant certaines de ses préoccupations d’affaires.

Sur la photo: Stéphan Charron, Serge Dion, Nathalie Lachance, Pierre Maisonneuve, Caroline Thibault, Armando De Medeiros, Serge Bohec, Yves Guindon, Gilles Chaumillon, François Cantin, Alain Martineau, Michel Dubreuil, Jean-Claude Boies et Martin Thibault, tous mentors de la cellule Thérèse-De Blainville.