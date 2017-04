Ramez Ayoub remet 551174 $ en subvention grâce au programme emplois d’été Canada

« Notre gouvernement donne à plus de jeunes que jamais l’occasion d’acquérir une expérience de travail par le biais du programme Emplois d’été Canada. Nous continuons de concrétiser notre plan pour aider les jeunes Canadiens à réussir. Ce programme est conçu afin de répondre aux besoins et circonstances locales, et créera des occasions d’emplois qui permettront à 157 étudiants à temps plein, âgés de 15 à 30 ans de travailler, ici, cet été, dans notre collectivité. »

Le député fédéral de Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub, recevait à son bureau de Sainte-Thérèse plus d’une cinquantaine de représentants des organismes et entreprises privées qui vont bénéficier de ces subventions bonifiées.

M. Ayoub confirme des investissements sans précédent en matière de développement des compétences, d’éducation et de formation. Le financement du programme EÉC, permet à notre région d’accéder à des fonds de 551 174 $, ce qui signifie 66 projets approuvés et 157 emplois pour les étudiants de notre circonscription.

« Les jeunes pourront ainsi acquérir les compétences et l’expérience dont ils ont besoin pour obtenir un bon emploi bien rémunéré.», précise M. Ayoub.

Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, ce sont les employeurs du secteur public, les petites entreprises comptant 50 employés ou moins et les organismes sans but lucratif qui peuvent recevoir une subvention allant de 50% à 100% du salaire horaire minimum, de même que les charges sociales, ce qui favorise le développement communautaire et stimule l’économie locale en créant des emplois.

« Ces jeunes leaders ont une grande influence au sein de notre société. Profitons des talents de nos jeunes Canadiens dynamiques et énergiques, tout en leur permettant d’acquérir une expérience de travail qui les propulsera vers leur propre carrière sur un parcours professionnel évolutif et prometteur. Ils méritent d’avoir toutes les chances possibles de réussir et je suis fier de soutenir le programme Emplois d’été Canada dans notre localité», ajoute M. Ayoub.