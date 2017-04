Des demandes de permis en ligne maintenant disponibles à Sainte-Thérèse

Les citoyens de Sainte-Thérèse peuvent désormais effectuer certaines demandes de permis d’urbanisme en ligne. Ce nouveau service permet de compléter des demandes, de les payer et de les imprimer, à tout moment de la journée ou de la semaine. Les permis concernant les ventes de garage et l’abattage d’arbre sont les premiers disponibles.



Afin de faciliter la démarche pour les citoyens, la Ville a mis en place un module Web pour l’émission des permis. Lorsque la demande en ligne est complétée, le demandeur reçoit un courriel confirmant sa réception ainsi qu'un numéro de suivi. À chaque étape du traitement de la demande, une notification est envoyée par courriel. Il est également possible de vérifier le statut de celle-ci directement en ligne. Lorsque la demande est approuvée, le permis est émis et disponible en ligne.



« La Ville est fière d’adapter ses services en fonction des besoins des citoyens. Les demandes de permis en ligne s’ajoutent ainsi à la liste des services déjà offerts en ligne tels que l’inscription aux activités, les demandes en ligne, le paiement de constats d’infraction et le système de messages d’urgence automatisés », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



L’ensemble des services en ligne, incluant les demandes de permis d'urbanisme, est accessible au www.sainte-therese.ca, sous Services aux citoyens, puis Services en ligne.