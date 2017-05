Les élèves de l’Académie Ste-Thérèse vous invitent à la 7e édition du triathlon

Le dimanche 11 juin prochain aura lieu la 7e édition du Triathlon Académie Ste-Thérèse / Ville de Blainville au Centre récréoaquatique de Blainville. Déjà près de 200 athlètes de tous les niveaux sont inscrits à la course à ce jour.

Tarif réduit jusqu’au 16 mai

Les personnes qui désirent s’inscrire ont encore quelques jours pour profiter du tarif réduit. Plusieurs distances sont offertes : olympique, sprint individuel et en équipe, triathlon des jeunes (garçons et filles), D3COUVERTE individuel et en équipe, duathlon sprint et D3COUVERTE.

«La Ville de Blainville est fière d’accueillir les participantes et participants du Triathlon Académie Ste-Thérèse/ Ville de Blainville au Centre récréoaquatique. Cet événement s’adresse tant aux débutants qu’aux habitués du triathlon, peu importe l’âge. Voici un beau rendez-vous sportif, familial et convivial! », a souligné le maire de Blainville, Richard Perreault.

Des photographes officiels pour immortaliser votre course!

Cette année, l’organisation du Triathlon fait affaire avec des photographes de Zoomphoto. Tous les athlètes auront ainsi accès gratuitement à leurs photos sur le site zoomphoto.ca.

« Chaque année, nous souhaitons innover et améliorer la course afin de toujours offrir un meilleur service aux athlètes. Plusieurs en sont à leur première expérience et nous nous faisons un devoir de rendre cette journée exceptionnelle pour tous les participants. Notre partenariat avec Zoomphoto va en ce sens. De plus, notre équipe de bénévoles, dont plusieurs s’impliquent depuis la 1re édition, est là pour accompagner les triathlètes du début à la fin. C’est l’événement parfait pour performer… dans le plaisir! », a déclaré Caroline Lepage, coordonnatrice de l’événement.

Pour s’inscrire au Triathlon Académie Ste-Thérèse / Ville de Blainville :

Rendez-vous au www.triathlonacademiestetherese.com. Les inscriptions se terminent le 9 juin à 10 h.

Visitez la page Facebook de l’événement pour rester à l’affût des dernières nouvelles.