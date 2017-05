Les Golden Groulx, plaisir, émotions et frissons garantis!

Les finissantes et finissants de la première cohorte du nouveau programme Arts, lettres et communication - option médias vous convient à la soirée des Golden Groulx, le jeudi 25 mai prochain, pour la projection de leurs projets de fin de DEC. C’est avec fierté que les étudiantes et étudiants dévoileront le fruit du labeur de toute une session et la somme des efforts d’au moins deux années d’études.

Dès 18 h, le public est invité à prendre part à un cocktail d’ouverture et à rencontrer les artisans de la soirée dans une ambiance et un décor dignes des grands classiques du cinéma d’horreur. À 19 h, les portes du Théâtre Lionel-Groulx s’ouvriront pour le début de la projection. Au total, ce sont neuf courts métrages de fiction et deux courts métrages documentaires qui seront projetés sur grand écran. Le programme de cette année s’inscrit à la fois à l’enseigne de la nouveauté et la diversité.

En effet, pour une première fois, la soirée de projection a un nom, les Golden Groulx, clin d’œil au prestigieux gala des Golden Globes. Alors que ces derniers récompensent les meilleures productions du monde du cinéma et de la télévision, les Golden Groulx présentent le meilleur de ce que les finissants ont à offrir au terme de leurs études en cinéma et communication. C’est avec rigueur et acharnement et malgré les embûches qui se sont dressées sur leur chemin qu’ils se sont appliqués à rendre chacun de leurs projets unique et distinct. Il en ressort un programme riche en rires, émotions, suspense et réflexion, pour le bonheur des cinéphiles. En bout de course, la qualité et l’étonnante diversité des films au programme ne peuvent que témoigner de l’immense chemin qu’ils ont parcouru depuis leurs premiers pas au Collège Lionel-Groulx.

Les billets, au coût de 5 $, seront disponibles auprès des étudiantes et étudiants du programme et le soir même à la porte.

Pour plus d’information, vous êtes invités à vous rendre sur la page Facebook de l’événement. Jusqu’au 25 mai, vidéo promotionnelle, bandes annonces, photos et affiches s’y ajouteront quotidiennement afin de mettre le public en haleine et susciter l’intérêt.