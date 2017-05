Collecte de sang le 23 mai à Blainville

Le mardi 23 mai, de 13 h à 19 h 30, les employés de la Ville de Blainville tiendront leur collecte de sang annuelle à l’hôtel de ville (situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard) et invitent la population à venir faire un don de sang. L’objectif est de recueillir au moins 200 dons de sang.

Cette collecte se déroulera sous la coprésidence d’honneur du maire Richard Perreault et de la Blainvilloise Eloïse Beaupré. Celle-ci, qui reçoit des produits dérivés du plasma, doit compter sur la générosité d’un très grand nombre de donneurs qui rendent possible la préparation de ces produits. Modèle d’espoir et de courage, elle s’implique depuis treize ans pour cette collecte.



« Donner du sang, c’est donner la vie. Notre jeune présidente d’honneur Eloïse est le parfait exemple des retombées positives du don de sang et de l’importance de constituer des réserves pour aider des personnes comme elle. J’invite donc les Blainvilloises et les Blainvillois à être généreux de leur sang et de leur temps. Leur visite à l’hôtel de ville ne prendra qu’une heure et ils pourront ainsi contribuer à sauver jusqu’à quatre vies », rappelle le maire Richard Perreault.