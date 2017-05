La fête de fin d’année du Trottibus de l’Aquarelle couronnée de succès!

Ce vendredi, le 12 mai 2017, avait lieu la fête de fin d’année du Trottibus de l’Aquarelle. En effet, cette organisation, qui est chapeautée par la Société canadienne du cancer, a pour but de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès de jeunes. Elle offre gratuitement un service d’accompagnement pour les jeunes marcheurs jusqu’à leur école primaire. Des bénévoles de tous âges donnent de leur temps afin de donner vie à ce projet et plus d’une quarantaine de jeunes de l’école de l’Aquarelle de Blainville y croient et y participent quotidiennement.



Ainsi, afin de souligner le vif succès du Trottibus de l’Aquarelle et de permettre une fois de plus aux jeunes de bouger, les membres du comité organisateur ont mis sur pieds une grande fête sous le thème des superhéros. Plusieurs défis : lancer du ballon dans la bouche de Hulk, tir du bouclier de Capitaine América dans les cerceaux, course à relais, etc. ont été pratiqués lors de cet après-midi de pur bonheur. Nous tenons également à remercier nos commanditaires : La Petite Bretonne, Karaté Sunfuki de Blainville, Sports aux puces de Blainville, IGA de la Seigneurie, le Parc du Domaine Vert et Aptitude Sport qui ont également égayé cette fête en contribuant généreusement à la collation des jeunes et en offrant des prix de présence.



Veuillez également noter que nous sommes en période de recrutement pour trouver des bénévoles dans la région qui nous aideront à combler plusieurs tâches : marcheurs réguliers, marcheurs remplaçants, organisation, communications, etc. Rendez-vous sur notre page Facebook ou contactez-nous sur trottibusdelaquarelle@gmail.com pour soumettre votre candidature.