12e édition de la Fête du printemps à Saint-Colomban

La Ville de Saint-Colomban et Hortifolie invitent petits et grands à participer à la 12e édition de la Fête du printemps qui se tiendra de 10 h à 16 h les 27 et 28 mai prochains au parc Phelan.



Sous le chapiteau et à l’intérieur du Centre récréatif et communautaire, plus de 70 kiosques offriront une vaste sélection de plantes, de fleurs et de semis, en plus de faire découvrir aux visiteurs une impressionnante sélection de produits gastronomiques et artisanaux. Épices, bijoux, savons, pâtisseries, courtepointes, meubles, tricots, vitrail : nos exposants passionnés vous en feront voir de toutes les couleurs! Nouveauté : les citoyens pourront troquer leurs vivaces pour diversifier leurs aménagements paysagers.



« Cette année, la Fête du printemps sera plus divertissante que jamais. En plus de réunir un nombre inédit d’exposants et d’artisans de talent, une foule d’activités amusantes et de belles découvertes attendent petits et grands. Venez célébrer l’arrivée de la belle saison avec nous! » a déclaré Jean-Pierre Bergeron, président d’Hortifolie.



« La Fête du printemps, c’est bien sûr le moment de souligner l’arrivée des beaux jours en complétant nos emplettes de plants et semis pour faire renaître nos jardins et platebandes, mais c’est aussi une opportunité de célébrer l’environnement et de nous sensibiliser à sa protection et sa mise en valeur. Outre la distribution d’arbres, de fines herbes et de compost gratuitement, il me fera plaisir de remettre à cette occasion un amélanchier à tous les nouveau-nés qui se seront inscrits au programme Une naissance, un arbre afin de marquer par un geste symbolique et écologique l’arrivée de ces bébés colombanois dans notre belle ville. On vous attend nombreux pour fêter le printemps! » a ajouté le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.



Une fête pour toute la famille

Plus qu’un rendez-vous pour les amateurs d’horticulture, ce week-end festif de la Fête du printemps est un événement rassembleur pour toute la famille. De nombreuses activités inscrites au programme plairont particulièrement aux enfants : jeux gonflables, oiseaux de proie, maquillage pour enfants, visite de machinerie lourde, échassier, atelier de mise en forme Kangoo Bootcamp et plus encore!



Inauguration du circuit de BMX Le samedi 27 mai, de 13 h à 16 h, le tout nouveau circuit de BMX (ou pump track) situé à l’arrière des terrains de soccer du parc Phelan sera inauguré. Pour l’occasion, des athlètes professionnels effectueront une démonstration de BMX où ils accompliront d’époustouflantes manœuvres. Au menu : animation, musique, initiation au BMX, cadeaux promotionnels et tirage de prix de présence. Apportez votre vélo!



Environnement et urbanisme Le personnel municipal répondra aux questions des visiteurs qui se présenteront au kiosque de la Ville de Saint-Colomban, où ils pourront obtenir de l’information sur les poulaillers urbains, maintenant autorisés à Saint-Colomban, sur la collecte des matières organiques implantée depuis bientôt un an, sur le projet de jardin collectif, ainsi que sur une foule de sujets touchant la réglementation et l’environnement.



Le laboratoire H2lab sera sur place pour offrir aux citoyens l’opportunité d’effectuer l’analyse de l’eau de leur puits (notez que ce service est payant). Bouteilles d’échantillonnage disponibles à l’hôtel de ville à compter du 23 mai.



Les parents qui ont donné naissance ou adopté un enfant en 2016 recevront un amélanchier dans le cadre du programme Une naissance, un arbre. Le formulaire d’inscription à compléter avant le 23 mai est disponible à st-colomban.qc.ca.



Il sera par ailleurs possible de se départir de résidus domestiques dangereux et de petits objets électroniques à l’entrée du site (consultez le dépliant pour connaître les éléments acceptés).



Collecte de denrées

Une collecte de denrées non périssables sera également effectuée au profit de l’aide alimentaire du Centre d’entraide de Saint-Colomban.



Informations pratiques

L’entrée à la Fête du printemps est gratuite. Il est possible de casser la croûte sur place à prix raisonnable aux divers comptoirs alimentaires. L’événement se tiendra beau temps mauvais temps. Pour consulter la programmation complète, rendez-vous à st-colomban.qc.ca.