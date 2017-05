Un événement sur mesure pour les ados à Sainte-Thérèse!

Les ados de Sainte-Thérèse sont invités à participer à un événement façonné sur mesure pour eux le samedi 27 mai prochain, entre 13 h et 16 h, au parc Ducharme. Toutes les activités proposées sont gratuites et des prix de présence seront offerts!



À cette occasion, la tournée Technical Skateboards fera un arrêt au skate plaza de Sainte-Thérèse et l’artiste muraliste graffeur professionnel Hugo DEPS Landreville sera sur place pour offrir un atelier aux jeunes participants. Ils pourront également créer leur propre chandail tie-dye, suffira d’apporter un t-shirt... Sans oublier la station à selfies, l’animation et toutes les autres surprises qui feront assurément le bonheur des ados!



« La Ville de Sainte-Thérèse a décidé d’élaborer une programmation jeunesse pour donner le goût aux jeunes de bouger et de se rassembler à l’extérieur de la maison. Nous avons également conçu une signature visuelle pour identifier les activités qui s’adressent spécifiquement à eux dans nos divers outils de communication : le logo ZOOM ADOS leur permet dorénavant de les repérer en un coup d’œil », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Les jeunes sont aussi invités à accompagner leurs publications sur les réseaux sociaux du mot-clic #ZoomAdosVST.



Cet événement est organisé en collaboration avec la Maison des jeunes des BassesLaurentides. Il sera remis au lendemain en cas de fortes pluies.



Consultez le calendrier des activités au www.sainte-therese.ca pour connaître tout ce qui se passe à Sainte-Thérèse!