Une matinée pour les nouveaux résidents de Sainte-Thérèse

Les nouveaux résidents de Sainte-Thérèse sont invités à venir faire un tour à la Maison du citoyen (37, rue Turgeon), le samedi 3 juin, entre 9 h et 12 h, afin d’en apprendre davantage sur leur nouveau milieu de vie.



Voilà l’occasion de connaître les activités et les services offerts par la Ville, et de rencontrer divers organismes et partenaires de la communauté thérésienne. « Les élus municipaux seront sur place pour échanger avec les citoyens et répondre à toutes leurs questions. C’est un événement convivial et franchement agréable. À tous les citoyens nouvellement arrivés à Sainte-Thérèse, passez nous voir le 3 juin prochain! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Un coin sera prévu pour les enfants, et café et viennoiseries seront offerts. Il faut confirmer sa présence par courriel à m.collins@sainte-therese.ca ou en téléphonant au 450 434-1440, poste 2203.