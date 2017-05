Franc succès pour le premier Souper Homard de Centraide Laurentides

C’est une foule enthousiaste de 170 convives qui s’est réunie pour le tout premier souper Homard à volonté organisé par Centraide Laurentides, le 18 mai dernier à la Salle de Réceptions Lalande à Saint-Eustache. Animé de main de maître par le comédien Luc Guérin, président d’honneur, l’événement se voulait festif alliant dégustation, animation et témoignage. La soirée s’est terminée par de la danse avec de la musique « live ».

« Je suis très heureux de m’associer à cet événement bénéfice. La cause m’interpelle de même que le fait que les sommes recueillies dans la région seront remises à des organismes de la région » confiait Luc Guérin. « On aide notre communauté. Entendre le témoignage de Monsieur Christian Noiseux, parent d’enfants handicapés, nous a permis de mettre un visage sur la réalité des gens qui bénéficient de l’aide de Centraide Laurentides».

Plusieurs partenaires ont contribué au succès de la soirée : Réceptions Lalande a offert le service et le repas à prix avantageux, L’Oasis de l’Ile a offert une nuitée pour deux avec accès aux bains et petit-déjeuner, Subaru Rive-Nord un service de limousine, et Luc Guérin offre trois paires de billets pour la pièce « Les trois ténors » à l’affiche tout l’été au TVT. Le président d’honneur a même bonifié l’offre du Théâtre du Vieux-Terrebonne en offrant une bouteille de champagne dans la loge des gagnants des billets du TVT.

Le président de la Campagne de souscription 2017, monsieur Jacques Gariépy s’est dit emballé du taux de participation de ce premier souper-bénéfice qui a permis d’amasser 10 853. 00 $. Monsieur Gariépy, qui entame sa deuxième campagne à Centraide Laurentides, ajoutait du même souffle qu’une deuxième édition du souper homard à volonté pourrait avoir lieu l’an prochain.

Rappelons que la dernière campagne a permis d’amasser 2 430 073 $ qui seront distribués à près de 70 organismes répartis dans les MRC de Thérèse-De Blainville, de la Rivière-du-Nord, de Deux-Montagnes, des Pays-d’en-Haut, d’Argenteuil, des Moulins et à Mirabel.