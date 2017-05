Fête au parc le 4 juin : plaisir garanti pour les familles!

La Ville de Blainville invite la population à participer à sa 13e Fête au parc qui se tiendra

au Parc équestre le dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 16 h. Sur le thème « Une fenêtre sur vos services! », cette activité, qui se déroulera durant la Semaine de la municipalité, permettra aux résidents de rencontrer les représentants de divers services municipaux (travaux publics, police, incendie, environnement et loisirs), les membres de quelques associations ainsi que certains partenaires de la Ville.

Les familles auront la chance de découvrir l’impressionnant parc de véhicules municipaux, tels que les camions des travaux publics (chargeur avec souffleuse, camion-citerne, rétrocaveuse, etc.), la Brigade Anti-Feu (simulateur de fumée), le camion échelle du Service de la sécurité incendie, l’auto-patrouille, la moto et le véhicule tout-terrain du Service de police.

De plus, une foule d’activités amusantes et gratuites seront proposées, dont des tours à bord d’un camion d’incendie de 1950 (la Balade), un spectacle pour enfants à 11 h (Atchoum : prêt, pas prêt!), une miniferme, des tours de poney et des jeux gonflables. Les visiteurs auront aussi la chance de rencontrer les mascottes Patouille (Service de police) et Yvon Larosé (Service de la sécurité incendie).

Nouveau : concours Quatuor de la fête

En plus du Parc équestre, des activités se tiendront à la Galerie d’art (exposition Les forgerons au Québec : de la Nouvelle-France aux jeux vidéo), à la bibliothèque Paul-Mercier (animation, tirage, jeu-questionnaire sur la bibliothèque, etc.) et au micromusée du Plan Bouchard (exposition Fournir les champs de bataille : Plan Bouchard 1941-1945 et visite des ruines à 11 h et à 13 h 30). En visitant ces quatre pôles d’activité le 4 juin, les résidents courront la chance de remporter plusieurs prix, dont un laissez-passer familial pour deux spectacles jeune public ainsi qu’une fête d’enfants au Centre récréoaquatique et à La Zone.

Le 4 juin est donc une date à inscrire à l’agenda, et ce, beau temps, mauvais temps!

Renseignements : blainville.ca