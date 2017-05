Les ados ont répondu positivement à l’invitation de la Ville de Sainte-Thérèse!

Les ados de Sainte-Thérèse ont participé avec enthousiasme à l’événement du 27 mai dernier qui s’est déroulé au parc Ducharme. La Ville de Sainte-Thérèse a profité de l’occasion pour présenter officiellement deux nouvelles infrastructures destinées aux jeunes et installées dans l’enceinte du parc Ducharme.



L’arrêt de la tournée Technical Skateboards mettait la table à la mise en service d’une borne de réparation de planches à roulettes à quelques mètres du skate plaza. Les participants ont pu profiter des judicieux conseils du fournisseur de la borne qui était sur place. « Il nous a fait plaisir de participer à l’inauguration de la station de réparation de planche à roulettes, que nous appelons la Skatehalt. Nous sommes fiers chez Équipements Halt d’avoir collaboré avec la Ville de Sainte-Thérèse pour l’installation de cet équipement au parc de planches à roulettes du parc Ducharme », a indiqué Emmanuel Goulet cofondateur de la compagnie Équipements Halt.



De plus, l’artiste muraliste graffeur professionnel Hugo DEPS Landreville a guidé les jeunes qui s’en sont donné à cœur joie sur le nouveau mur de graffitis accessibles à tous et situé tout près du chalet Ducharme.



« La Ville de Sainte-Thérèse était heureuse d’organiser cet événement en collaboration avec la Maison des jeunes des Basses-Laurentides. C’était beau de voir tous ces jeunes participer aux activités proposées. La programmation qui a été élaborée sur mesure pour eux a recueilli un franc succès », a déclaré le conseiller municipal, monsieur Normand Toupin.



Recherchez le logo ZOOM ADOS pour repérer rapidement les activités destinées aux jeunes dans la programmation de la Ville de Sainte-Thérèse. Consultez également le calendrier des activités au www.sainte-therese.ca pour connaître tout ce qui se passe chez nous!