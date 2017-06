Collecte de sang de Sainte-Thérèse : 350 donneurs font une différence

La collecte de sang de la Ville de Sainte-Thérèse qui avait lieu le 30 mai dernier, à la caserne de pompiers, a accueilli 350 donneurs, dépassant ainsi son objectif qui était de 325.



« Au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour donner du sang. Il s’agit d’un touchant témoignage de solidarité, un geste qui sauve des vies. À l’année prochaine! », a souligné la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Soulignons le travail exceptionnel du Service de sécurité incendie de la Ville qui chapeautait, pour une 18e année, l’organisation de l’événement. Le précieux soutien des jeunes du Volet alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse et de la présidente d’honneur de cette année, Naomie Therrien, auront certainement contribué à faire de cette collecte un succès. Grâce à toutes ces personnes, aux donneurs et à HémaQuébec, plusieurs milliers de patients, enfants et adultes, recouvrent la santé.